बुलंदशहर: चीनी मिल में भाजपा विधायक और बसपा प्रत्याशी में नोकझोंक, जमकर हुई तू-तू मैं-मैं; गरमाया सियासी माहौल

अनूपशहर चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन समारोह में सोमवार को राजनीतिक माहौल गरमा गया। भाजपा विधायक संजय शर्मा और जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख व बसपा के घोषित प्रत्याशी मनोज प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच हुए हाई-प्रोफाइल विवाद से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है।

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जानकारी के अनुसार, चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अनूपशहर विधायक संजय शर्मा और हाल ही में भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए ब्लॉक प्रमुख मनोज प्रधान दोनों मौजूद थे। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में खुलेआम तू-तू मैं-मैं और तीखी बहस में बदल गई। वहां मौजूद समर्थकों और अधिकारियों के सामने दोनों नेताओं का यह टकराव चर्चा का विषय बन गया।घटना के बाद दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज प्रधान का कहना है कि भाजपा विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। उनका कहना है कि वह कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने पहुंचे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।दूसरी ओर भाजपा विधायक संजय शर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि मनोज प्रधान ने जानबूझकर कार्यक्रम में खलल डाला और माहौल खराब करने की कोशिश की। आरोप लगाया कि पार्टी बदलने के बाद से मनोज प्रधान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे हैं और जबरन राजनीति चमका रहे हैं।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हो गए। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई औपचारिक लिखित तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन इस सार्वजनिक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।इस घटना के बाद बुलंदशहर के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आगामी चुनाव से पहले भाजपा और बसपा नेताओं के बीच यह खुला टकराव दोनों दलों के बीच रस्साकशी को और तेज कर सकता है। क्षेत्र के लोगों और किसानों में भी चर्चा है कि विकास कार्यों और उद्घाटन समारोहों में इस तरह के राजनीतिक टकराव से आम जनता के मुद्दों पर असर पड़ रहा है।