बुलंदशहर: अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को उतरने की नहीं मिली अनुमति, दौरा हुआ रद्द; सपा प्रमुख ने सरकार को घेरा
अखिलेश यादव ने 11 सितंबर का अपना बुलंदशहर दौरा रद्द होने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड पर जलभराव नहीं है, प्रशासन बहाना बना रहा है।
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पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 11 सितंबर के अपने बुलंदशहर दौरे को रद्द किए जाने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम अब रद्द कर दिया गया है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने इस पोस्ट में हेलीपैड की तस्वीर डाली। यादव ने लिखा कि बुलंदशहर में हेलीपैड पर दूर-दूर तक कोई जलभराव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन शासन के गुपचुप निर्देश पर कार्यक्रम रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है। यह केवल जबरदस्ती का सीमेंट, गारा और पेवर ब्लॉक्स दिखाकर किया जा रहा है। सपा के पदाधिकारियों के सामने निष्पक्ष विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने सत्य सामने रखने को कहा।
सड़क मार्ग और विपक्ष पर सवाल
अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर वे सड़क मार्ग से आएंगे तो क्या एक्सप्रेसवे या हाईवे खराब होने के बहाने बनाए जाएंगे। यादव ने कहा कि वे सभी सड़कें सच में चलने लायक नहीं हैं। उन्होंने जनता की ओर से भी सवाल किया। जनता पूछ रही है कि हेलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों खराब होते हैं। अखिलेश यादव की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है।