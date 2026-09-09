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बुलंदशहर: अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को उतरने की नहीं मिली अनुमति, दौरा हुआ रद्द; सपा प्रमुख ने सरकार को घेरा

Wed, 09 Sep 2026 09:36 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Akash Dubey Updated Wed, 09 Sep 2026 09:36 PM IST
सार

अखिलेश यादव ने 11 सितंबर का अपना बुलंदशहर दौरा रद्द होने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड पर जलभराव नहीं है, प्रशासन बहाना बना रहा है।

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Akhilesh Yadav s helicopter denied permission to land
हेलीपैड पर पड़ी ब्रिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 11 सितंबर के अपने बुलंदशहर दौरे को रद्द किए जाने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम अब रद्द कर दिया गया है।

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अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने इस पोस्ट में हेलीपैड की तस्वीर डाली। यादव ने लिखा कि बुलंदशहर में हेलीपैड पर दूर-दूर तक कोई जलभराव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन शासन के गुपचुप निर्देश पर कार्यक्रम रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है। यह केवल जबरदस्ती का सीमेंट, गारा और पेवर ब्लॉक्स दिखाकर किया जा रहा है। सपा के पदाधिकारियों के सामने निष्पक्ष विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने सत्य सामने रखने को कहा।

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सड़क मार्ग और विपक्ष पर सवाल
अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर वे सड़क मार्ग से आएंगे तो क्या एक्सप्रेसवे या हाईवे खराब होने के बहाने बनाए जाएंगे। यादव ने कहा कि वे सभी सड़कें सच में चलने लायक नहीं हैं। उन्होंने जनता की ओर से भी सवाल किया। जनता पूछ रही है कि हेलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों खराब होते हैं। अखिलेश यादव की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है।

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