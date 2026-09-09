बुलंदशहर: अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को उतरने की नहीं मिली अनुमति, दौरा हुआ रद्द; सपा प्रमुख ने सरकार को घेरा

सड़क मार्ग और विपक्ष पर सवाल

अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर वे सड़क मार्ग से आएंगे तो क्या एक्सप्रेसवे या हाईवे खराब होने के बहाने बनाए जाएंगे। यादव ने कहा कि वे सभी सड़कें सच में चलने लायक नहीं हैं। उन्होंने जनता की ओर से भी सवाल किया। जनता पूछ रही है कि हेलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों खराब होते हैं। अखिलेश यादव की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है।