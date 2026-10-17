Bulandshahar News: गांवों में विकास कार्यों के लिए आए पांच करोड़ से अधिक के 492 प्रस्ताव

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इन योजनाओं में सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग शामिल हैं। सरकारी स्कूलों में जरूरी कार्य कराने से संबंधित योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। अब इन प्रस्तावों पर जिलाधिकारी की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। सहमति मिलने के बाद नियमानुसार विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 946 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों के प्रशासक और सचिव लगातार विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन प्रस्तावों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद है।गांवों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाना विकास कार्यों का प्रमुख हिस्सा है। रास्तों के निर्माण और सुधार के लिए सीसी रोड व इंटरलॉकिंग के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन कार्यों से ग्रामीणों को गांव के भीतर आने-जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही रास्तों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए भी नाली निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। उचित जल निकासी नहीं होने से कई स्थानों पर पानी जमा होने की आशंका रहती है।सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इन कार्यों से विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों का वास्तविक लाभ संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही मिल सकेगा। यह प्रक्रिया गांवों के समग्र विकास में सहायक होगी, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा।