एक सांप को मारा तो दूसरे ने दी दस्तक: किशोर की मौत के बाद गांव में नाग-नागिन की बात, लाश लेकर बिलखते रहे पिता

सुरेश की चीख सुन उठे सब

मुनी की नगलिया गांव निवासी प्रवीण ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। सोमवार रात को परिवार के सभी लोग कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक कमरे में सांप आ गया और किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। तभी उनके बड़े बेटे 13 वर्षीय सुरेश की चीख सुनाई दी तो सभी लोग सोकर उठ गए।