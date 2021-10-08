Budaun News: जयपुर से किशोरी को लाने वाला युवक हिरासत में

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गांव निवासी युवक जयपुर में काम करता था। आरोप है कि 22 सितंबर को वह जयपुर से किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले आया। किशोरी की मां ने इस संबंध में थाना खोराबिसल जयपुर पश्चिम राजस्थान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद जयपुर पुलिस किशोरी की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि युवक किशोरी को अपनी रिश्तेदारी में घुमाने के बाद गांव ले आया और खेतों में छिपाकर रखा था। युवक का चचेरा भाई भी जयपुर में उसके साथ काम करता था।जयपुर पुलिस ने उसके चचेरे को हिरासत में लिया था। इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। इसके बाद खेतों की घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि किशोरी को पुलिस की सुरक्षा में वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। युवक पुलिस हिरासत में है। मामले की जानकारी जयपुर पुलिस को दे दी गई है।