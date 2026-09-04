Budaun News: कछला पुल से गंगा में कूदा युवक, सीपीआर देने से लौटीं सांसें

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युवक के गंगा में छलांग लगाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक की हालत गंभीर देख नगर पंचायत कर्मचारी ने सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद राजीव की सांसें लौट आईं। शरीर में भरा पानी भी बाहर निकल गया। इसके बाद युवक को उझानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। विज्ञापन

पुलिस की ओर से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि युवक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाला गया था। मौके पर ही सीपीआर के माध्यम से उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के लिए उझानी सीएचसी भेजा गया है। गंगा में कूदने का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। युवक के गंगा में छलांग लगाने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक की हालत गंभीर देख नगर पंचायत कर्मचारी ने सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद राजीव की सांसें लौट आईं। शरीर में भरा पानी भी बाहर निकल गया। इसके बाद युवक को उझानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है।पुलिस की ओर से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि युवक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाला गया था। मौके पर ही सीपीआर के माध्यम से उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के लिए उझानी सीएचसी भेजा गया है। गंगा में कूदने का कारण जानने की कोशिश की जा रही है।

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बदायूं। बिसौली थाना क्षेत्र के प्रेम कॉलोनी दत्तौरी रोड निवासी राजीव गुप्ता (40) पुत्र तेजपाल गुप्ता ने बृहस्पतिवार अपराह्न करीब दो बजे कछला पुल से गंगा में छलांग लगा दी। घटना से पुल पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद नगर पंचायत के कर्मचारी डेविड तोमर और गोताखोर नन्हे कश्यप ने करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद राजीव को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाल लिया।