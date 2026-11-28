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सहायक महानिरीक्षक स्टांप सुरेश चंद्र मौर्य ने बताया कि अब वेबसाइट सुचारू रूप से काम करने लगी है। इससे बैनामों की रफ्तार बढ़ गई है। शुक्रवार को दातागंज उप निबंधक कार्यालय पर 47 बैनामे हुए। 1,49,0800 रुपये का स्टांप शुल्क मिला। उप निबंधक कार्यालय सहसवान में 43 बैनामे हुए। 1,37,0100 रुपये स्टांप शुल्क मिला।उप निबंधक कार्यालय बिल्सी में 32 बैनामे हुए और 1,03,8110 रुपये स्टांप शुल्क मिला। सदर प्रथम निबंधक कार्यालय में 58 बैनामे हुए और 4,09,1830 रुपये स्टांप शुल्क मिला। सदर द्वितीय निबंधक कार्यालय में 62 बैनामे हुए और 3,09,7110 रुपये स्टांप शुल्क मिला। उप निबंधक कार्यालय बिसौली में 46 बैनामे हुए और 1,67,3840 रुपये स्टांप शुल्क मिला है। संवाद