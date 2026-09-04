Budaun News: पिकअप में भैंसें ले जा रहे वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा, दो हिरासत में

विज्ञापन



पुलिस ने बताया है कि पिकअप में भैंसें भरकर ले जाई जा रही थीं। स्वरुपपुर और बरौलिया गांव के बीच ग्रामीणों को वाहन में लदे पशु संदिग्ध लगे। ग्रामीणों को देख चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया, लेकिन पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदी में फंस गई। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पूछताछ की। सूचना पर डायल 112 और उघैती पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप व उसमें सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बरामद तीनों पशुओं को गांव में ही चौकीदार रतनलाल की सुपुर्दगी में दे दिया है। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि पिकअप और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

विज्ञापन

उघैती। थाना क्षेत्र में बिसौली-सहसवान मार्ग पर बरौलिया मंदिर के पास ग्रामीणों ने भैंसों से भरी एक पिकअप को पकड़ लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 112 और उघैती थाना पुलिस ने पिकअप कब्जे में लेकर दो लोगों को हिरासत में ले लिया। वाहन से तीन पशु बरामद हुए हैं।