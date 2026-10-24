Budaun News: सिटी में आज

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सामूहिक विवाह : समरेर के राजकीय आईटीआई और उसावां के रामपाल सिंह राजकीय डिग्री कॉलेज में सामूहिक विवाह का आयोजन सुबह दस बजे से।

संयुक्त राष्ट्र दिवस : राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सभी छात्र छात्राओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन सुबह दस बजे से।

रामलीला : ग्राम दानपुर में आयोजित रामलीला में राम वनवास की लीला का मंचन रात आठ बजे से।







-हत्सा गांव में रामलीला कमेटी के बैनर तले हत्सा रंगमंच का शुभारंभ रात आठ बजे से।







- आसफपुर स्थित जनता रामलीला के मंच पर नारद मोह की लीला का मंचन रात आठ बजे से।







- दिसौलीगंज में आयोजित रामलीला में नारद मोह की लीला का मंचन रात नौ बजे से।







- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में आयोजित रामलीला के मंच पर सीता हरण की लीला का मंचन रात दस बजे से।

स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।