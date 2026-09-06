Budaun News: महिला अस्पताल में अब मंगलवार व बृहस्पतिवार को होंगे अल्ट्रासाउंड

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जिला महिला अस्पताल में तैनात रहे सीएमएस/ रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इंदुकांत का स्थानांतरण अप्रैल में रामपुर में हो गया था। तब से यहां पर अल्ट्रासाउंड होने बंद हो गए। ऐसे में महिला अस्पताल में आने वाली प्रसूता व गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी हो रही थी। इससे मरीजों को प्राइवेट सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। वहीं अल्ट्रासाउंड शुरु कराने को लेकर कई प्रार्थनापत्र सीएमओ को मिल रहे थे।सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद अब यहां पुन: अल्ट्रासाउंड शुरू होंगे। इसके तहत सीएमओ ने जिला अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट को सप्ताह में दो दिन महिला अस्पताल में अटैच कर दिया है। वह मंगलवार और बृहस्पतिवार को यहां पर अल्ट्रासाउंड करेंगे।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शुकुमार को जिला अस्पताल से किया अटैचजिला महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉ. शुकुमार तैनात हैं। सीएमओ ने उनको भी दो दिन के लिए जिला अस्पताल से अटैच कर दिया है। वह भी मंगलवार व बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे में जिला अस्पताल आने वाले बच्चों को अब कहीं इलाज के भटकना नहीं पड़ेगा।जिला अस्पताल से रेडियोलॉजिस्ट को दो दिन के लिए जिला महिला अस्पताल अटैच कर दिया गया है। जिला महिला अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ को भी सप्ताह में दो दिन के लिए जिला अस्पताल से अटैच कर दिया गया है। इससे मरीजों की समस्या कुछ कम होगी। -डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ