Budaun News: शादी के ढाई माह के बाद युवक ने पेड़ पर फंदे से लटककर दी जान

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गांव पातर चौहा निवासी चमन यादव (22) पुत्र चंद्रकेश यादव की शादी इसी वर्ष 6 जुलाई 2026 को गांव सबदलपुर निवासी नेहरू यादव की पुत्री मीना से हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात ससुराल पक्ष के लोग चमन के घर आए और गाली-गलौज व मारपीट की। इससे आहत होकर चमन सुबह नाराज होकर घर से निकल गया और अपने ही खेत में चंदनिया के पेड़ पर अंगोछे से फंदा लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे।थानाध्यक्ष मुजरिया नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बदायूं भेज दिया। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष व पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न, गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना मुजरिया में तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुट गई है। मृतक चार भाइयों में सबसे बड़ा था और इसी वर्ष इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नवविवाहित युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है और गांव में शोक का माहौल है।सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि युवक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, परिजनों की ओर से मिली तहरीर में ससुरालियों पर लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।