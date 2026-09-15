Budaun News: पुलिस लाइन चौराहा से कचहरी तक लगा जाम
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:00 AM IST
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बदायूं। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को कचहरी और सरकारी कार्यालय खुलते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दोपहर के समय पुलिस लाइन चौराहा से लेकर कचहरी तक भीषण जाम लग गया, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुआ जाम लगभग दो घंटे तक बना रहा। पुलिस लाइन, कचहरी, नेहरू चौक और आसपास के मार्गों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कचहरी में तारीख पर आए वादकारियों, वकीलों और सरकारी दफ्तरों में काम से आए लोगों की भीड़ के कारण सड़कों पर दबाव बढ़ गया। यातायात सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया शोभायात्रा की वजह से सड़कों पर दबाव की स्थिति बन गई थी। इसे जल्द ही यातायात दुरुस्त हो गया था। संवाद
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दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुआ जाम लगभग दो घंटे तक बना रहा। पुलिस लाइन, कचहरी, नेहरू चौक और आसपास के मार्गों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। कचहरी में तारीख पर आए वादकारियों, वकीलों और सरकारी दफ्तरों में काम से आए लोगों की भीड़ के कारण सड़कों पर दबाव बढ़ गया। यातायात सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया शोभायात्रा की वजह से सड़कों पर दबाव की स्थिति बन गई थी। इसे जल्द ही यातायात दुरुस्त हो गया था। संवाद
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