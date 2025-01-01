Budaun News: पथराव व फायरिंग के मामले में तीन आरोपी जेल भेजे

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बिल्सी पुलिस ने बताया कि सोमवार को क्षेत्र के गांव मिर्जापुर सोहरा में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान एक-दूसरे पर पथराव करने और अवैध हथियारों से फायरिंग करने के आरोप लगे थे। घटना से गांव में दहशत फैल गई थी।सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग वहां से भाग गए थे। वहीं, घटना में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई थी। इस मामले में कोतवाली में तैनात एसएसआई की ओर से पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रफीनगर-खितौरा मार्ग से गांव निवासी मुनाजिर अली, नाजिम अली और मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया।सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि घटना के शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जिन अवैध शस्त्रों का प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।