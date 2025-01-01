फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Teacher on bike killed in collision with Canter; companion injured.

Budaun News: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत, साथी घायल

Sat, 26 Sep 2026 12:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Teacher on bike killed in collision with Canter; companion injured.
हादसे में ​शिक्षक की मौत के बाद घायल धनवीर को देखते लोग। संवाद
उझानी। पड़ोसी का दाह संस्कार कर घर लौट रहे बाइक सवार शिक्षक परमानंद शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। शिक्षक व उनके साथ बाइक पर बैठे युवक को सामने से कैंटर ने टक्कर मारी थी। हादसे के बाद कैंटर सड़क के किनारे पलट गया। शिक्षक के साथ मौजूद ग्रामीण को नाजुक हालत में बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बरेली-मथुरा हाईवे पर करुआ पुल के पास हुआ। कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी आसाराम शर्मा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उनका दाह संस्कार पूर्वाह्न में कछला गंगाघाट पर हुआ। दाह संस्कार के बाद लौटते में फतेहपुर के ही मूल निवासी शिक्षक परमानंद शर्मा (55) अपनी बाइक से पड़ोसी धनवीर (50) के साथ बाइक से घर लौट रहे थे।
विज्ञापन

उसी दौरान सामने से उनकी बाइक को कासगंज की ओर जा रहे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बेकाबू कैंटर सड़क किनारे पलट गया। लहूलुहान हालत में दोनों को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते, उससे पहले ही शिक्षक की मौत हो गई। हादसे के चश्मदीद लोगों ने पुलिस को बताया कि हादसे के बाद कैंटर के पलटने से पहले ही चालक कूदकर भाग निकला।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिक्षक की मौत की सूचना के बाद अस्पताल में ग्रामीणों समेत उनके परिजन भी आ गए। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह समेत पुलिस कर्मियों ने चश्मदीदों से हादसे के बारे में जानकारी की। हादसे के बाद सीएचसी परिसर में भी काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि घायल धनवीर की हालत गंभीर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाद धनवीर को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कैंटर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शिक्षक के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कैंटर चालक की तलाश की जा रही है।



शिक्षक की मौत से परिवार में कोहराम, पत्नी बदहवास
शिक्षक परमानंद शर्मा पिछले कई साल से उझानी में ही रहते थे। उनकी दो संतान में बेटे स्पष्ट शर्मा उर्फ छोटू की करीब डेढ़ साल पहले ही पुलिस में भर्ती हुए हैं। बेटी तान्या पढ़ाई करती हैं। पत्नी नीतू समेत परिवार के लोगों को हादसे के बारे में पता लगा तो सभी रोते-बिलखते सीएचसी परिसर में आ गए। पति की मौत के बाद से नीतू बदहवास हैं। उनके परिवार के अन्य लोग भी कस्बे में ही रहते हैं। आसाराम शर्मा के निधन की सूचना पर परमानंद सुबह में ही गांव पहुंचे थे। इसके बाद दाह संस्कार में शामिल होने को कछला चले गए।

हादसे में शिक्षक की मौत के बाद घायल धनवीर को देखते लोग। संवाद

हादसे में शिक्षक की मौत के बाद घायल धनवीर को देखते लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed