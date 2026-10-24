Budaun News: कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं ने जाना पुलिस के कार्य करने का तरीका

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थाना प्रभारी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर छात्राएं घबराएं नहीं, बल्कि इसकी जानकारी अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को दें। गलत व्यवहार, छेड़खानी अथवा किसी अन्य तरह की समस्या होने पर चुप रहने के बजाय मदद लेना जरूरी है।उन्होंने छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए बताया कि आपातस्थिति में 112 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों के लिए 1090 हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है। वहीं, साइबर ठगी होने पर 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।थाना प्रभारी ने छात्राओं को मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी तरह की परेशानी होने पर इसकी जानकारी जिम्मेदार व्यक्ति को दें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लें।