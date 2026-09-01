Budaun News: जातिसूचक शब्द कहने पर सफाई कर्मियों ने लावेला चौक पर लगाया जाम

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बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लावेला चौक पर सोमवार देर रात एक दुकानदार की ओर से सफाईकर्मी को कथित तौर पर जातिसूचक शब्द कहने पर विवाद हो गया। नाराज सफाई कर्मियों ने एकत्र होकर लावेला चौक पर जाम लगा दिया। रोडवेज चौकी के सामने करीब दो घंटे घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। माफी मांगने पर विवाद शांत हो गया।सोमवार की देर रात करीब 10 बजे सफाई कर्मी सड़क पर सफाई कर रहे थे। सफाई करते समय दुकान में धूल जाने को लेकर सफाईकर्मी और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान दुकानदार ने एक सफाईकर्मी के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इससे सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मी एकत्र हो गए। सफाई कर्मियों ने विरोध जताते हुए लावेला चौक को जाम लगा दिया।सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में दुकानदार ने सफाई कर्मियों से माफी मांगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत हो गया। जाम खोल दिया। पुलिस ने स्थिति सामान्य कराते हुए यातायात सुचारु कराया। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद सुलझ गया। दोनों पक्षों ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। संवाद