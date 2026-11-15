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Budaun News: महिला के खाते से कई बार में 14,300 रुपये निकाले

Sun, 15 Nov 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:32 AM IST
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Rs 14,300 was withdrawn from the woman's account in several installments.
वजीरगंज। कस्बा वजीरगंज के वार्ड नंबर एक निवासी विधवा महिला सुषमा साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने महिला के बैंक खाते से कई बार में 14,300 रुपये निकालकर खाता खाली कर दिया।
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पीड़िता के मुताबिक, शुक्रवार अपराह्न करीब डेढ़ से दो बजे के बीच उसके खाते से लगातार छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन किए गए। सुषमा ने बताया कि पहले 999 रुपये के चार बार ट्रांजेक्शन हुए। इसके बाद एक हजार रुपये के तीन से चार बार ट्रांजेक्शन किए गए। इसी दौरान खाते में 14 हजार रुपये आने और फिर निकल जाने का ट्रांजेक्शन भी दिखाई दिया। इस तरह अलग-अलग बार में कुल 14,300 रुपये निकाल लिए गए।
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मोबाइल पर ट्रांजेक्शन के मैसेज आने के बाद महिला को खाते से रुपये निकलने की जानकारी हुई। पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकायत की। पुलिस की ओर से साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
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सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर सेल को खाते से हुए ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए है। संवाद
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