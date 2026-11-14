Budaun News: ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी आलू की फसल, 50 हजार की क्षति

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पीड़ित के अनुसार, गाटा संख्या 1450 की 0.638 हेक्टेयर भूमि पर उसका और उसके भाइयों चोब सिंह, बृजभान, मोहनलाल, वीरेश तथा मां राममूर्ति का संयुक्त कब्जा है। इस भूमि पर सभी ने मिलकर आलू की फसल बोई थी। आरोप है कि 11 नवंबर की मध्यरात्रि गांव के ओमप्रकाश और उसके बेटे मुनेन्द्र ने दबंगई दिखाते हुए ट्रैक्टर से पूरी फसल जोतकर नष्ट कर दी।पीड़ित का आरोप है कि जमीन से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बावजूद आरोपियों ने फसल नष्ट कर दी। इससे करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। विरोध करने पर आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में जांच कराई जा रही है।