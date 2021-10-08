Budaun News: शराब दुकान से चोरी पर पुलिस को शक, सेल्समैन के घर मिली बंदूक

विज्ञापन

रविवार रात दुकान से 66 पेटी देशी शराब, इन्वर्टर बैटरी, पीओएस मशीन और 15 हजार रुपये चोरी होने की बात कही गई। सोमवार सुबह सेल्समैन संजीव पुत्र सत्यपाल निवासी वनगवां ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने सेल्समैन के घर की तलाशी ली, जहां एक बंदूक मिलने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस संजीव को थाने ले गई। उधर, शराब की दुकान के एरिया मैनेजर प्रेमपाल सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अब चोरी की बताई गई घटना के घटनाक्रम, गायब सामान और बंदूक के संबंध में साक्ष्य जुटा रही है। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि दुकान से शराब की पेटियां चोरी होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। बरामद बंदूक के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है।