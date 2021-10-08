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Budaun News: शराब दुकान से चोरी पर पुलिस को शक, सेल्समैन के घर मिली बंदूक

Tue, 20 Oct 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 20 Oct 2026 12:33 AM IST
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Police suspect theft from liquor store, gun found in salesman's house
कुंवरगांव। बनगवां गांव की देशी शराब की दुकान से 66 पेटी शराब समेत अन्य सामान चोरी होने की शिकायत ने पुलिस को उलझा दिया है। प्रथमदृष्टया पुलिस चोरी की घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। जांच के दौरान दुकान के सेल्समैन संजीव के घर से एक बंदूक मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
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रविवार रात दुकान से 66 पेटी देशी शराब, इन्वर्टर बैटरी, पीओएस मशीन और 15 हजार रुपये चोरी होने की बात कही गई। सोमवार सुबह सेल्समैन संजीव पुत्र सत्यपाल निवासी वनगवां ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने सेल्समैन के घर की तलाशी ली, जहां एक बंदूक मिलने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस संजीव को थाने ले गई। उधर, शराब की दुकान के एरिया मैनेजर प्रेमपाल सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अब चोरी की बताई गई घटना के घटनाक्रम, गायब सामान और बंदूक के संबंध में साक्ष्य जुटा रही है। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि दुकान से शराब की पेटियां चोरी होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। बरामद बंदूक के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है।
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