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Budaun News: प्रताड़ना की वजह से जान देने का लगाया आरोप

Tue, 20 Oct 2026 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 20 Oct 2026 12:42 AM IST
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Charged with murder due to torture
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिल्सी। गांव हैदलपुर में दो दिन पहले एक युवक ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की थी। युवक के पिता ने पड़ोस के युवक समेत चार लोगों पर बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के गांव निवासी हरिओम सिंह के अनुसार, उनके बेटे प्रदीप सिंह की पत्नी को पड़ोस में रहने वाला अक्षय सिंह परेशान करता था। उसने इसकी जानकारी अपने पति को दी तो उसने अक्षय को ऐसी हरकतें करने से मना किया। इसके बाद अक्षय प्रदीप को भी परेशान करने लगा और धमकियां देने लगा।
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हरिओम सिंह ने आरोप लगाया कि 17 अक्तूबर की सुबह करीब सात बजे प्रदीप घर के सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान अक्षय सिंह, राजू, गगन और गोलू ने उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया। प्रदीप ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी।
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आरोप है कि उसी दिन रात करीब साढ़े आठ बजे परिवार के लोग खाना खा रहे थे, तभी प्रदीप कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक दिखाई नहीं देने पर परिजन ने खिड़की से झांककर देखा तो वह पंखे से लटका मिला। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
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