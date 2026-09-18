Budaun News: दो मंजिला मकान की छत का प्लास्टर गिरा, दंपती व उनकी बेटी गंभीर घायल

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दो मंजिला मकान की छत का प्लास्टर गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में हरकिशोर, उनकी पत्नी प्रवेश कुमारी और बेटी शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा।प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए बदायूं रेफर कर दिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास रहने वाले लोगों में भी दहशत फैल गई।घटना की जानकारी अभी मिली है। राजस्व टीम को मौके पर भेज दिया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पीड़ितों को शासन स्तर से जो भी संभव सहायता होगी, वह दिलाई जाएगी।सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार बिसौली