Budaun News: विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर दी जान

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गांव कैथोला निवासी ओमेंद्र की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले 21 वर्षीय विनीता से हुई थी। बताया गया कि विनीता के माता-पिता भट्ठे पर काम करने के लिए जा रहे थे। विनीता भी उनके साथ जाने की इच्छा जता रही थीं। उसने अपने पति ओमेंद्र से भी साथ चलने के लिए कहा। परिजन के अनुसार, ओमेंद्र ने भट्ठे पर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी बहन की शादी होने वाली है और शादी के बाद भट्ठे पर काम करने जाएंगे। 20 अक्तूबर को बहन की शादी है। इसी बात को लेकर रविवार रात दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद विनीता ने नाराज होकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि विवाहिता के शव का पोस्टमाॅर्टम कराया गया है। 14 चोटों के निशान मिले हैं। विसरा सुरक्षित कर लिया है। फिलहाल तहरीर नहीं मिली है।

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कादरचौक। थाना क्षेत्र के गांव कैथोला में भट्ठे पर जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद विवाहिता ने रविवार की रात विषाक्त पदार्थ खा लिया, इससे उनकी मौत हो गई।