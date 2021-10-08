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Budaun News: उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा कर लौटे मनोज

Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
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Manoj returned to discuss autonomy in higher education, use of artificial intelligence
बिसौली। जकार्ता से भारत लौटे शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कांफ्रेंस में वैश्विक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित एक होटल में एजुकेशन इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक की 10वीं रीजनल कांफ्रेंस हुई। इसमें करीब 35 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कांफ्रेंस में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, लैंगिक समानता, शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गनाइजेशन के राष्ट्रीय महामंत्री सीएल रोज के नेतृत्व में भारत से आठ सदस्यीय दल ने प्रतिभाग किया था। संवाद
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