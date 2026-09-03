Budaun News: पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 03 Sep 2026 01:41 AM IST
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बदायूं। सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन उप्र की बैठक बुधवार को कोषागार भवन में आयोजित की गई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की समस्याओं और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में डॉ. अमन त्यागी ने आयुर्वेदिक इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में खानपान, दिनचर्या और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में आयुर्वेद की उपयोगिता और उपचार के दौरान सावधानियों के बारे में भी सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहने की सलाह दी। प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई रश्मि शर्मा का एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्वागत किया। सदस्यों ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद
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