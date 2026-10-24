Budaun News: रामगंगा पुल से नदी में कूदे स्वास्थ्य कर्मी की मौत

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सूरज के नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली। काफी देर तक चले तलाश अभियान में उनका शव बेलाडांडी स्थित रामगंगा पुल से करीब 5 किलोमीटर दूर मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। विज्ञापन

सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी के गंगा में कूदने के कारणों की जानकारी कराई जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। सूरज के नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली। काफी देर तक चले तलाश अभियान में उनका शव बेलाडांडी स्थित रामगंगा पुल से करीब 5 किलोमीटर दूर मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी के गंगा में कूदने के कारणों की जानकारी कराई जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

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दातागंज। दातागंज स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूरजपाल (50) ने शुक्रवार को बेलाडांडी स्थित रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को पुल पर उनकी बाइक, कपड़े और आधार कार्ड बरामद हुए हैं।