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Budaun News: शराब की दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने के चार आरोपी जेल भेजे

Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
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Four accused arrested for breaking into and stealing from liquor shops sent to jail
पुलिस की गिरफ्त में शराब चोरी के चार आरोपी बरामद सामान के साथ। स्त्रोत पुलिस - फोटो : 1
बदायूं। शराब की दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को कादरचौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने कासगंज जिले में भी शराब की दुकानों को निशाना बनाया था।
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एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थीं। शुक्रवार को कादरचौक क्षेत्र के गांव भोजपुर निवासी सूरज, करन, अभिषेक और बाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की शराब, 10 हजार रुपये, वारदात में प्रयुक्त बाइक, 12 बोर का तमंचा, दो कारतूस और तीन चाकू मिले हैं। बरामद शराब में विभिन्न ब्रांड की बोतलें और टेट्रा पैक शामिल हैं।
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आरोपियों ने बताया कि 22 सितंबर को कादरचौक क्षेत्र के ककोड़ा गांव स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में नकब लगाकर 35 हॉफ बोतल चोरी की थीं। इसके बाद नौ अक्तूबर को असरासी गांव स्थित देशी शराब की दुकान से नौ पेटी टेट्रा पैक, पांच केन बीयर और गल्ले से करीब 25 हजार रुपये चुराए थे। दोनों घटनाओं की कादरचौक थाने में रिपोर्ट दर्ज है।
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इसके अलावा इन्हीं आरोपियों ने कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के लखापुर गांव में 19 और 20 अक्तूबर की रात शराब की दुकान से 598 पाउच और 30 केन बीयर चुराई थी। पटियाली थाना क्षेत्र के दरियाबगंज स्टेशन स्थित शराब की दुकान में भी चोरी की घटना हुई की थी। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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