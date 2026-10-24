Budaun News: दहेमी समिति पर खाद न मिलने पर भड़के किसान
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:19 AM IST
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सिलहरी। ब्लॉक सलारपुर क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। दहेमी, सिलहरी और भगवतीपुर समितियों पर करीब एक माह से खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित किसानों ने शुक्रवार को दहेमी समिति पर प्रदर्शन कर डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की।
गांव मौजमपुर, शिकरापुर, भगवतीपुर और बाबट समेत आसपास के गांवों के किसानों ने बताया कि इस समय सरसों और आलू की बोवाई चल रही है। कुछ दिनों बाद गेहूं की बोवाई भी शुरू हो जाएगी। विरोध प्रदर्शन कर किसानों का आरोप है कि एक ओर साधन सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, वहीं खेड़ा नवादा, श्यामनगर, सिलहरी और कासिमपुर समेत आसपास के स्थानों पर निजी दुकानों पर खाद मिलने की बात सामने आ रही है।
किसानों ने निजी दुकानों पर कालाबाजारी होने और मनमाने दामों पर खाद बेचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कराकर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर रविंद्र सिंह, परविंदर सिंह, गोवर्धन सिंह विवेक कुमार, रुचि पटेल, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे।
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बैंक की छट्टियां पड़ने के कारण सचिव की ओर से आरटीजीएस नहीं कराया गया था, जिसके कारण खाद पहुंचने में देरी हुई। शनिवार को दहेमी और सिलहरी समिति पर खाद पहुंच जाएगी। - विवेक कौशल, एआर कोऑपरेटिव
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गांव मौजमपुर, शिकरापुर, भगवतीपुर और बाबट समेत आसपास के गांवों के किसानों ने बताया कि इस समय सरसों और आलू की बोवाई चल रही है। कुछ दिनों बाद गेहूं की बोवाई भी शुरू हो जाएगी। विरोध प्रदर्शन कर किसानों का आरोप है कि एक ओर साधन सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, वहीं खेड़ा नवादा, श्यामनगर, सिलहरी और कासिमपुर समेत आसपास के स्थानों पर निजी दुकानों पर खाद मिलने की बात सामने आ रही है।
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किसानों ने निजी दुकानों पर कालाबाजारी होने और मनमाने दामों पर खाद बेचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कराकर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर रविंद्र सिंह, परविंदर सिंह, गोवर्धन सिंह विवेक कुमार, रुचि पटेल, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे।
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बैंक की छट्टियां पड़ने के कारण सचिव की ओर से आरटीजीएस नहीं कराया गया था, जिसके कारण खाद पहुंचने में देरी हुई। शनिवार को दहेमी और सिलहरी समिति पर खाद पहुंच जाएगी। - विवेक कौशल, एआर कोऑपरेटिव