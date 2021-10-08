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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Farmer not fully paid for maize; assaulted upon asking for payment.

Budaun News: मक्का बेचकर किसान को नहीं किया पूरा भुगतान, मांगने पर की मारपीट

Sat, 26 Sep 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:50 AM IST
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Farmer not fully paid for maize; assaulted upon asking for payment.
वजीरगंज। गांव उरैना गोटिया निवासी किसान श्रीपाल ने मक्का की फसल बेचने के बाद बकाया भुगतान न करने और भुगतान मांगने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो नामजदों व चार-पांच अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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श्रीपाल के अनुसार, सितंबर 2025 में उन्होंने अपनी मक्का की फसल बाकरपुर केजी एन ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से बिसौली निवासी यूसुफ व यूनुस को 27 लाख 719 रुपये में बेची थी। केवल एक लाख रुपये उसे मिल गए। शेष रकम वह लगातार मांगता रहा, लेकिन आरोपी टालमटोल करते रहे।
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किसान का आरोप है कि 20 जून 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे यूसुफ व यूनुस ने उसे बाकरपुर स्थित फर्म पर बुलाया। जहां दोनों आरोपियों ने पांच-छह अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट की। मारपीट में उसको चोटें आईं। पहली बार में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दोबारा में रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़ित किसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लेन-देन का मामला है। जांच करके कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
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