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ग्राम रोजगार सेवक संघ के सदस्य 17 नवंबर से विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना दे रहे हैं। स्थानीय रोजगार सेवकों का आरोप है कि उनके आंदोलन के बीच सचिव अन्य लोगों के माध्यम से मजदूरों को भुगतान कर फर्जी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। इसको लेकर रोजगार सेवकों में नाराजगी है।बृहस्पतिवार को उन्होंने खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह कटियार को ज्ञापन सौंपकर मांगों के पूरा होने तक क्षेत्र में कार्य नहीं कराने की बात कही। वहीं, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह कटियार ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक योजना के कर्मचारी हैं, उन्हें योजना के नियम के आधार पर मानदेय दिया जाता है।शासन और उच्चाधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। रोजगार सेवक कार्य नहीं कर रहे हैं तो योजना के अन्य कर्मचारियों से काम कराया जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना के कार्य किसी भी स्थिति में बाधित न हों, इसके लिए अन्य लोगों से काम कराया जा रहा है।वीबी-जी राम जी कर्मचारी संगठन ने दिया समर्थनबदायूं। वीबी-जी राम जी कर्मचारी कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश ने ग्राम रोजगार सेवकों के चल रहे आंदोलन/धरना कार्यक्रम को नैतिक समर्थन दिया है। संगठन ने बृहस्पतिवार को उपायुक्त (श्रम रोजगार) मानसी सक्सेना को दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि समस्त कार्मिकों की मानव संसाधन नीति का निर्धारण 16 वर्षों से नहीं किया है। कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सकीय सुविधा, स्थानांतरण नीति का भी 16 वर्षों से निर्धारण नहीं किया।संगठन ने आरोप लगाया कि विभाग की ओर से विसंगतिपूर्ण प्रस्तावित मानदेय वृद्धि प्रेषित किया है, जिससे कार्मिकों में असंतोष है। संगठन ने मांग की है कि सभी संघों के कार्मिकों के लिए एक समान सम्मानजनक वेतन वृद्धि, 16 वर्षों से लंबित मानव संसाधन नीति का निर्धारण उच्च स्तर से होने तक वे कार्य से विरत रहेंगे। संवाद