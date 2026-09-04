Budaun News: कादरचौक सीएचसी के पूर्व प्रभारी डॉ. अवधेश पर होगी विभागीय कार्रवाई

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मामला कादरचौक क्षेत्र में संचालित राधिका अस्पताल से जुड़ा है। कादरचौक में तैनात रहे एमओआईसी डॉ. अवधेश राठौर की बहन का राधिका नाम से निजी अस्पताल संचालित था। 27 अप्रैल को ग्राम ललसी नगला निवासी छोटेलाल की पत्नी कृष्णा की डिलीवरी के दौरान कथित तौर पर उसके सीने पर बैठकर प्रसव कराने का मामला सामने आया था।घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराई और डॉ. अवधेश राठौर को कादरचौक सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद से हटा दिया। डॉ. अवधेश राठौर और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई।बृहस्पतिवार को डिप्टी सीएम डॉ. ब्रजेश पाठक ने प्रकरण में डॉ. अवधेश राठौर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हलचल है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।