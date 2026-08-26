फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Container overturns after running over elderly person; two girls from the family also injured.

Budaun News: बुजुर्ग को रौंदकर कंटेनर पलटा, परिवार की दो बच्चियां भी हुईं घायल

Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Container overturns after running over elderly person; two girls from the family also injured.
घायल समदा
बदायूं। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव ग्योति में मंगलवार दोपहर एक कंटेनर सड़क किनारे बकरियां चरा रहे बुजुर्ग और उनके परिवार की मासूम दो चचेरी-तहेरी बहनों को रौंदते हुए पलट गया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जबकि दोनों बहनें घायल हो गईं। चालक मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस को मौके पर मौजूद लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन

ग्योति गांव के रतिराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी संध्या (7) और उनके भाई रामरतन की बेटी राधा (7) मंगलवार सुबह घर से बकरियां चराने गई थीं। उन दोनों के साथ रतिराम के चाचा रघुवीर (60) भी थे। हजरतपुर मोड़ रोड पर अवधेश के भट्ठे के सामने दोपहर करीब 1:30 बजे रघुवीर और बच्चियां सड़क किनारे बकरियां चरा रहे थे। तभी हजरतपुर की ओर से आए कंटेनर ने अनियंत्रित होकर तीनों को रौंद दिया। इससे रघुवीर की मौके पर मौत हो गई। हादसे में दोनों बच्चियां घायल हो गईं।
विज्ञापन

सूचना के बाद देर से पहुंचने पर हजरतपुर थाने के इंस्पेक्टर व अन्य पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तब पुलिस ने एंबुलेंस मंगवाकर घायल दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल भेजा। वहां दोनों को भर्ती कर लिया गया। पुलिस मौके से भागे चालक की तलाश में जुटी है। इधर, जिला अस्पताल में मौजूद रतिराम ने बताया कि उनके चाचा रघुवीर ने शादी नहीं की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन





हादसे की जानकारी मेंं मालूम हुआ है कि कंटेनर ने पहले बुजुर्ग और बच्चियों को टक्कर मारी थी। इसके बाद कंटेनर पलट गया था। बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है। चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। -अशेष नाथ सिंह, सीओ दातागंज

घायल समदा

घायल समदा

घायल समदा

घायल समदा

घायल समदा

घायल समदा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed