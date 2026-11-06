Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
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सड़क नामकरण कार्यक्रम : बदायूं शहर में पथिक चौक पर केवल खुराना चौक सड़क का नामकरण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
प्रशिक्षण कार्यक्रम : राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से ग्राम पंचायत जलालपुर ब्लॉक कादरचौक में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
धरना : मालवीय आवास पर भाकियू की ओर से विभिन्न मांगों लेकर धरना-प्रदर्शन सुबह दस बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।
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प्रशिक्षण कार्यक्रम : राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से ग्राम पंचायत जलालपुर ब्लॉक कादरचौक में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
धरना : मालवीय आवास पर भाकियू की ओर से विभिन्न मांगों लेकर धरना-प्रदर्शन सुबह दस बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।