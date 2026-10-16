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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Case filed against four people, including the wife, in connection with a man's suicide

Budaun News: युवक की आत्महत्या के मामले में पत्नी समेत चार पर केस

Fri, 16 Oct 2026 02:24 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:24 AM IST
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Case filed against four people, including the wife, in connection with a man's suicide
बिल्सी। गांव नाई पिंडरी में ईंट-भट्ठे के पास पेड़ पर फंदे से लटककर युवक के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने, अधिक रुपये मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया है।
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शाहजहांपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के गांव सारीनगला निवासी मुन्नी देवी के अनुसार, बेटे विवेक ने करीब एक साल पहले नोएडा निवासी प्रियंका कुमारी से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद प्रियंका ने विवेक पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। खर्च के लिए उसकी हैसियत से अधिक रुपये मांगे जाते थे। विरोध करने पर विवाद और झगड़ा किया जाता था।
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तहरीर के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को विवेक अपने पैतृक गांव जाने के लिए निकला था। इसकी जानकारी होने पर उसे फोन पर धमकी दी गई। इसी दिन बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी में ईंट भट्ठे के पास खड़ंजे के किनारे पेड़ पर फंदे से लटककर उसने आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय प्रियंका करीब पांच माह की गर्भवती थी और बाद में गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस संबंध में भी शिकायत की है।
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मुन्नी देवी ने बताया कि बेटे की मौत के बाद वह अवसाद में चली गई थीं, जिस कारण तत्काल पुलिस को तहरीर नहीं दे सकीं। स्वस्थ होने के बाद बुधवार को उन्होंने बिल्सी कोतवाली पहुंचकर शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि तहरीर के आधार पर पत्नी प्रियंका, ससुर रामअयोध्या, साले चंदन और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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