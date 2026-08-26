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रक्षाबंधन पर बढ़ेंगे बसों के फेरे, महिलाएं करेंगी नि:शुल्क यात्रा

Wed, 26 Aug 2026 01:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:51 AM IST
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Bus trips to increase on Raksha Bandhan; women to travel for free.
बदायूं। रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों के घर पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिचालक महिला यात्रियों से किराया नहीं लेंगे और सफर का रिकॉर्ड रखने के लिए शून्य रुपये का टिकट जारी करेंगे।
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रक्षाबंधन के पर्व पर बदायूं डिपो से आनंद विहार के लिए 24 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके चलते परिवहन निगम का विशेष संचालन 26 से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में बदायूं से आनंद विहार के लिए कुल 120 बसें संचालित होंगी, जिनमें डबल फेरे भी लगाए जाएंगे।
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इसके अलावा लोकल रूट बरेली, मथुरा, फर्रुखाबाद, चंदौसी, दातागंज आदि के लिए 46 बसें चलेंगी। दिल्ली रूट पर संचालित होने वाली बसें भी लोकल रूट पर चक्कर लगाएंगी। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि रक्षाबंधन पर बदायूं डिपो की कुल 178 बसें ऑन रूट रहेंगी। इनमें निगम की 129 बसें और 49 अनुबंधित बसें शामिल हैं। संचालन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चालक-परिचालकों के लिए प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है। संवाद
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