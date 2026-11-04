फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Asha and her son accused of misbehaving with the team

Budaun News: आशा और उसके बेटे पर टीम से अभद्रता करने का आरोप

Wed, 04 Nov 2026 02:06 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Asha and her son accused of misbehaving with the team
सैदपुर। गांव अगेही में सोमवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आरोप है कि इस दौरान आशा और उसके पुत्र ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से अभद्रता की।
विज्ञापन

आरोप है कि उन्होंने टीम पर गलत तरीके से जांच करने की बात कही और टीम से किट छीनकर जांच करने लगे। हंगामा बढ़ने पर दोनों पक्षों की ओर से डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

हंगामे के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर जारी रखा। इसमें 90 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 65 मरीज बुखार से पीड़ित मिले। सभी मरीजों को जांच के बाद दवाएं वितरित की गईं। इस संबंध में सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन वर्मा ने बताया कि आशा व उनके पुत्र ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की है। इसके बारे में अधिकारियों को जानकारी दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed