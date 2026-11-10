Budaun News: दिवाली की रात 1135 पहुंचा एक्यूआई

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जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. शिव मोहन कमल ने बताया कि प्रदूषण का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है। हवा में मौजूद बारीक धूल के कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इससे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अस्थमा और सांस के पुराने मरीजों की परेशानी भी बढ़ सकती है।उन्होंने बताया कि एक्यूआई 1135 होने पर लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर सुबह और शाम के समय प्रदूषण के स्तर को देखते हुए खुले में ज्यादा देर तक रहने से बचना चाहिए। बच्चों को खुले मैदान में अधिक देर तक खेलने से रोकें और सांस के मरीज अपनी दवाएं नियमित लेते रहे। प्रदूषण से बचाव के लिए व्यक्तिगत सावधानी के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी धूल नियंत्रण, कूड़ा निस्तारण और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर निगरानी जरूरी है। सोमवार शाम करीब 5:01 बजे एक्यूआई 160 दर्ज किया गया।प्रदूषण में सांस के मरीज रखें विशेष सावधानीप्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों और श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे मरीज अपनी निर्धारित दवाएं और इनहेलर नियमित इस्तेमाल करें। सांस फूलने या सीने में जकड़न होने पर लापरवाही न करें और चिकित्सक से संपर्क करें। -डॉ. विनेश कुमार, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला अस्पताल