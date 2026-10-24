Budaun News: पुरानी कहासुनी को लेकर हुई मारपीट, दंपती समेत चार घायल

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मोहल्ला निवासी नन्ही पत्नी मुकेश कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 21 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे कुछ दिन पहले हुई कहासुनी को लेकर उनके पड़ोसी पप्पू पुत्र अंगद लाल, सतीश पुत्र पप्पू, सुखवती पत्नी पप्पू और मोहल्ला संख्या आठ साहबगंज निवासी संदीप गिरि उर्फ लकी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें, उनके पति मुकेश, बेटी भावना और बेटे सुबोध को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के मुताबिक, उनकी बेटी भावना और बेटे सुबोध का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा चुका है। उन्होंने स्वयं और अपने पति का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराने की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। बिल्सी पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद