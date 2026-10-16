Budaun News: विवाहिता को दिल्ली में बंधक बनाने का आरोप, छह पर केस

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गांव घूरनपुर निवासी मुहम्मद सलाम ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह 26 सितंबर को मोहल्ला शहबाजपुर निवासी गुलजहां से हुआ था। 9 अक्टूबर को विवाहिता का भाई शबलू उसे ससुराल से मायके ले गया था। विवाहिता अपने साथ शादी में चढ़ाए गए करीब चार तोला सोने व चांदी के जेवरात भी पहनकर चली गई।पीड़ित के मुताबिक, मायके पहुंचने के बाद विवाहिता नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान 11 अक्टूबर को जानकारी मिली कि गांव भवानीपुर खैरू निवासी अदनान अपने भाइयों सिब्ते नवी, अफजाल, जायर अली, शकिर अली और निराले के सहयोग से उसे बहलाकर ले गया है। आरोप है कि अदनान ने महिला को दिल्ली के संगम विहार स्थित चर्च कॉलोनी में अपने मामा जायर अली व शाकिर अली के यहां बंधक बनाकर रखा हुआ है। पति की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले में विवेचना कराई जा रही है। विवेचना उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह कर रहे है। संवाद