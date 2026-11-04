Budaun News: आसफपुर में 16 कुश्तियां हुईं, 7 बराबरी पर छूटीं

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सबसे कड़ा और रोमांचक मुकाबला मथुरा के जितेंद्र और कैथल चंदौसी के अजय के बीच रहा। दर्शकों ने टकटकी लगाए अंत तक दांव-पेच देखे। अंत में मथुरा के जितेंद्र ने कैथल के अजय को टक्कर देते हुए कुश्ती अपने नाम कर ली। संवाद

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आसफपुर। ग्राम आसफपुर में जनता रामलीला कमेटी ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दंगल का आयोजन किया। मंगलवार को कुल 16 कुश्तियां हुईं, जिनमें 7 कुश्ती बराबरी पर छूटीं और 9 में फाइनल मुकाबले हुए।