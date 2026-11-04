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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   16 wrestling bouts took place in Asafpur; 7 ended in a draw.

Budaun News: आसफपुर में 16 कुश्तियां हुईं, 7 बराबरी पर छूटीं

Wed, 04 Nov 2026 01:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:53 AM IST
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16 wrestling bouts took place in Asafpur; 7 ended in a draw.
बदायूं के आसफपुर में आयोजित दंगल में एक दूसरे पटखनी देने की को​शिश करते पहलवान । संवाद
आसफपुर। ग्राम आसफपुर में जनता रामलीला कमेटी ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दंगल का आयोजन किया। मंगलवार को कुल 16 कुश्तियां हुईं, जिनमें 7 कुश्ती बराबरी पर छूटीं और 9 में फाइनल मुकाबले हुए।
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सबसे कड़ा और रोमांचक मुकाबला मथुरा के जितेंद्र और कैथल चंदौसी के अजय के बीच रहा। दर्शकों ने टकटकी लगाए अंत तक दांव-पेच देखे। अंत में मथुरा के जितेंद्र ने कैथल के अजय को टक्कर देते हुए कुश्ती अपने नाम कर ली। संवाद
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