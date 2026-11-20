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बढ़ापुर में कसौंदी (पैमार) की फली खाना तीन मासूम बच्चियों के लिए जानलेवा साबित हुआ। फली खाने के बाद माहेनूर (चार) और चाहत (छह) की मौत हो गई जबकि आठ साल की सादिका की हालत गंभीर है। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

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मोहल्ला ठाकुरान निवासी सलीम अहमद की बेटी माहेनूर, शकील अहमद की बेटी चाहत और शमीम अहमद की बेटी सादिका बुधवार शाम घर के पास स्थित गुलाह नदी के किनारे खेलने गई थीं। नदी किनारे कसौंदी (पैमार) के पौधे खड़े हुए हैं। खेलते समय तीनों बच्चियों ने पौधों पर लगी फलियां तोड़कर खा लीं। कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चियों की हालत खराब होने पर परिजन उन्हें कस्बे में निजी चिकित्सक के पास ले गए।



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उपचार के दौरान बृहस्पतिवार की देर शाम चाहत ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह माहेनूर की भी मौत हो गई। एक के बाद एक दो बच्चियों की मौत से परिवारों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, तीसरी बच्ची सादिका की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे पहले नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।



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घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली और गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। पुलिस ने दूसरी मृतक बच्ची के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया लेकिन परिजनों ने इसका विरोध किया।

