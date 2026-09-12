Bijnor News: ग्रामीण क्षेत्रों के बस स्टॉप नहीं रुक रहीं रोडवेज बसें

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नजीबाबाद। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अधिकांश रोडवेज बसें ग्रामीण अंचल के बस स्टॉप पर नहीं रुक रहीं हैं। यात्रियों और छात्रों को मजबूरन अधिक किराया देकर डग्गामार वाहनों में सफर करना पड़ता है। जिससे परिवहन निगम को राजस्व की हानि पहुंच रही है।नगर से मेरठ-पौड़ी व हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे गुजरते हैं। उत्तराखंड समेत आसपास के कई जनपदों से परिवहन निगम की बसें गुजरती हैं। नजीबाबाद रोडवेज डिपो से बिजनौर, मेरठ, दिल्ली, कोटद्वार, हरिद्वार के रूट पर अधिकांश बसें दौड़ती है। राजस्व व यात्री सुविधा और देखते हुए ग्रामीण अंचलों में बस स्टॉप बने हैं। बिजनौर मार्ग पर जलालाबाद, हुसैनपुर, भनेड़ा और हरिद्वार मार्ग पर साहनपुर, मंडावली, भागूवाला आदि ग्रामीणों में बस स्टॉप हैं। लेकिन परिवहन निगम की अधिकांश बसें इन स्टॉप पर न रुककर सीधे निकल रहीं हैं।यात्री रोहित कुमार, महेंद्र सिंह, सुनील कुमार, नौशाद ने बताया कि घंटों इंतजार के बाद भी जब बस नहीं रुकती तो मजबूरन डग्गामार वाहन से जाना पड़ता है। रोजाना छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, वहीं सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने निर्धारित स्टॉपेज पर बस रोकने की मांग की है।रोडवेज डिपो नजीबाबाद के एआरएम सत्यम सिसौदिया ने बताया कि डिपो से संचालित होने वाली सभी बस चालक-परिचालकों से निर्धारित स्टॉपेज पर बस रोकने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने वाले चालक-परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।