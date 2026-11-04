Bijnor News: मौसम में हो रहा उतार चढ़ाव, सताने लगी ठंड

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मौसम में बदलाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा भी छा रहा है। सुबह घरों से निकलने वाले लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर निकल रहे हैं। वहीं, शाम ढलते ही ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में अंतर होने के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह की सैर पर जाने वाले लोग भी अब गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नगीना स्थित कृषि वेधशाला के प्रेक्षक सतीश कुमार का कहना है कि आगामी एक सप्ताह के दौरान तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा।75 से नीचे चल रहा है एक्यूआईशहर में दो स्थानों पर एक्यूआई की गणना की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय पर एक्यूआई 70 और शास्त्री चौक के पास 74 दर्ज किया गया। बिजनौर की हवा आसपास के जिलों से बेहतर है।जिले में पिछले एक सप्ताह का तापमानतारीख- अधिकतम तापमान- न्यूनतम तापमान28 अक्तूबर- 30.2- 1329 अक्तूबर- 28.2- 1630 अक्तूबर- 24.6- 16.231 अक्तूबर- 27.4- 15.201 नवंबर- 28.4- 15.402 नवंबर- 30- 15.603 नवंबर- 29.4- 15.2नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में है और नगीना स्थित कृषि वेधशाला से लिया गया है।