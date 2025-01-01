Bijnor News: अमर उजाला ओलंपियाड में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:06 AM IST
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
बिजनौर। अमर उजाला ओलंपियाड में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। ओलंपियाड में कक्षा एक से कक्षा 10 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न विद्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में छात्रों ने उत्साहपूर्वक अपना प्रश्नपत्र हल किया।
जिले के आधारशिला द स्कूल चांदपुर, फादरसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुर, सत्यवती मेमोरियल एकेडमी किरतपुर, वीके इंटरनेशनल स्कूल नहटौर, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल नहटौर, कुंदन सिंह मेमोरियल नजीबाबाद, यूनिवर्सल एकेडमी बिजनौर, आरआर पब्लिक स्कूल नूरपुर, डीडीपीएस स्कूल बिजनौर, शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर, एमडी इंटरनेशनल स्कूल बिजनौर, मूलचंद एकेडमी नजीबाबाद, साईं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हल्दौर, सेंट मैरी बिजनौर, साई मिलेनियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहटौर, सेंट मैरी स्कूल नगीना, गोयल पब्लिक स्कूल नगीना में परीक्षा आयोजित कराई गई।
सोमवार को होगी गणित की परीक्षा
अमर उजाला ओलंपियाड का अगला चरण सोमवार को होगा। चिह्नित परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय की परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद अपने निर्धारित तिथि अनुसार परीक्षा होगी।
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बिजनौर। अमर उजाला ओलंपियाड में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। ओलंपियाड में कक्षा एक से कक्षा 10 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न विद्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में छात्रों ने उत्साहपूर्वक अपना प्रश्नपत्र हल किया।
जिले के आधारशिला द स्कूल चांदपुर, फादरसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुर, सत्यवती मेमोरियल एकेडमी किरतपुर, वीके इंटरनेशनल स्कूल नहटौर, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल नहटौर, कुंदन सिंह मेमोरियल नजीबाबाद, यूनिवर्सल एकेडमी बिजनौर, आरआर पब्लिक स्कूल नूरपुर, डीडीपीएस स्कूल बिजनौर, शिखर शिशु सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर, एमडी इंटरनेशनल स्कूल बिजनौर, मूलचंद एकेडमी नजीबाबाद, साईं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हल्दौर, सेंट मैरी बिजनौर, साई मिलेनियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहटौर, सेंट मैरी स्कूल नगीना, गोयल पब्लिक स्कूल नगीना में परीक्षा आयोजित कराई गई।
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सोमवार को होगी गणित की परीक्षा
अमर उजाला ओलंपियाड का अगला चरण सोमवार को होगा। चिह्नित परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय की परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद अपने निर्धारित तिथि अनुसार परीक्षा होगी।
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