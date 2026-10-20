Bijnor News: प्रेम प्रसंग में सादकपुर की महिला की मुंबई में हत्या

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गांव सादकपुर निवासी साकिब सिद्दीकी और गांव की ही रुखसाना सलमानी के बीच शादी से पहले प्रेम संबंध थे। सामाजिक बंधनों के चलते शादी नहीं हो सकी। बाद में रुखसाना की शादी कांठ जिला मुरादाबाद निवासी नईम सलमानी से और साकिब की शादी नहटौर निवासी शहरीन से हो गई। साकिब के दो और रुखसाना के तीन बच्चे हैं।जुलाई माह में दोनों का गांव में फिर मिलना हुआ और प्रेम संबंध फिर परवान चढ़ गए। 26 जुलाई को रुखसाना बच्चों को छोड़कर साकिब के साथ फरार हो गई। पति नईम ने थाना कांठ में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन दोनों साथ रहने की जिद पर अड़े रहे और कांठ थाने से ही मुंबई चले गए। कुछ दिन बाद साकिब अपनी पत्नी शहरीन को भी मुंबई ले गया। 26 सितंबर को रुखसाना सांताक्रूज स्थित कमरे से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। साकिब ने 28 सितंबर को वाकोला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों के अनुसार पूछताछ में शहरीन व उसके परिजनों ने गला घोंटकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। मृतका के भाई रिजवान ने बताया कि सोमवार सुबह परिजन शव लेने मुंबई रवाना हो गए हैं।