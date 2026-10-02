Bijnor News: दवाई बेचने के बिलों की प्रमाणिकता जांच रही नारकोटिक्स टीम

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- जिन बिलों पर मेडिकल स्टोरों को दवाई बेची गई, उनकी सत्यता जांची जा रही हैसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। शहर के मेडिसिन पॉइंट मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स टीम ने छापा मारकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की दवाई जब्त की थीं। ऐसे में अब नारकोटिक्स टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच में मिले अभिलेखों और रिकॉर्ड की जांच चल रही है। टीम बिजनौर के मेडिकल स्टोरों पर दवाई बेचने के बिलों की प्रामाणिकता कर रही है।बरेली सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स टीम ने करीब 10 माह पहले छापा मारा था। इस दौरान टीम ने ट्रामाडोल, अल्प्राजोल, पेंटाजोसिन की छह लाख 14 हजार टैबलेट और इंजेक्शन सहित करीब डेढ़ करोड़ की दवाई जब्त की थीं। साथ ही संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब टीम बिलों की जांच कर रही है। मेडिसिन पॉइंट से जिन मेडिकल स्टोरों को नारकोटिक्स के तहत आने वाली दवाइयां बेची गई हैं, उन मेडिकल स्टोरों के बिलों की सत्यता परखी जा रही है। टीम मौके पर पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालक से दवाई खरीदने और बेचने के बिलों का रिकॉर्ड मांग रही है। बिल फर्जी तरीके से तैयार करके तो नहीं लगाए गए हैं, इसलिए नारकोटिक्स टीम बिजनौर के संबंधित मेडिकल स्टोरों पर पहुंचकर जांच कर रही है।बिजनौर के कई मेडिकल स्टोरों पर पहुंची नारकोटिक्स टीमबिलों की प्रामाणिकता को लेकर नारकोटिक्स टीम जांच कर रही है। पिछले कुछ दिनों में टीम ने कई मेडिकल स्टोरों पर पहुंचकर जांच की है। जांच में दवाई खरीद और बिक्री के बिलों की जांच की। इसी के साथ नारकोटिक्स की टीम जांच का दायरा बढ़ा रही है।वर्जन::नारकोटिक्स टीम ने उन्हें जांच के लिए साथ नहीं लिया है। मेडिसिन पॉइंट पर हुई कार्रवाई के बाद टीम बिलों की प्रामाणिकता के लिए मेडिकल स्टोरों पर रिकॉर्ड जांचने पहुंच रही है। - पीयूष शर्मा, औषधि निरीक्षक, बिजनौर