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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   MBBS admission process in medical college in final stage

Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में

Tue, 20 Oct 2026 01:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:29 AM IST
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MBBS admission process in medical college in final stage
बिजनौर। महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तीसरे बैच में अब तक 98 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद शेष दो सीटों पर भी विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाएगा।
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मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। अब तक 98 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। विद्यार्थियों को फाउंडेशन कोर्स में विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के तौर-तरीकों, मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर डॉ. सुधांशु ने बताया कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की काउंसिलिंग होनी है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में रिक्त दो सीटों पर भी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बार एमबीबीएस का तीसरा बैच शुरू हो रहा है।
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तीन बैचों के 300 विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई
महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस के तीसरा बैच संचालित हो रहा है। यहां एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। जिसके चलते अब मेडिकल कॉलेज में 300 विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। तीसरे बैच में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और चरण पूरा हो जाएगा।
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एमबीबीएस की 98 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। काउंसिलिंग के बाद शेष दो सीटें पर विद्यार्थी प्रवेश लेंगे। विद्यार्थियों का 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दिया गया है। ....डॉ. ललिता चौधरी, प्राचार्या, मेडिकल कॉलेज, बिजनौर
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