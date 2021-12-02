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Bijnor News: भैंस खरीदने के लिए फेसबुक पर किया सौदा, गंवा दिए एक लाख

Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
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Made a deal on Facebook to buy a buffalo, lost Rs 1 lakh
बिजनौर। नस्ल-दांत और दूध वगैरह देखकर भैंस या पशुओं की खरीद-फरोख्त होती थी मगर एक किसान को फेसबुक पर ही भैंस खरीदने का सौदा करना भारी पड़ गया। साइबर अपराधी ने करीब एक लाख रुपये ठग लिए। भैंस नहीं पहुंचने पर ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने राजस्थान निवासी साइबर ठग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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गांव मोहम्म्दपुर देवमल निवासी किसान राजवीर ने थाना मंडावर में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि फेसबुक पर उनकी जान पहचान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी लक्ष्मी नारायण धाकड़ से हुई। उसने खुद को डेयरी संचालक बताते हुए अच्छी नस्ल की भैंस होने का दावा किया। फोन पर भैंस के फोटो भेज दिए। इसके बाद राजवीर सिंह ने तीन भैंस पसंद की। आरोपी ने खरीदार के घर तक भैंस पहुंचाने का दावा भी किया। तीन भैंस का सौदा 2.38 लाख रुपये में तय हुआ था। तय हुआ था कि 18 हजार रुपये अग्रिम दिए जाएंगे और शेष रकम भैंस घर पहुंचने पर दी जाएगी। राजवीर ने 27 अगस्त 2026 को 18 हजार रुपये अग्रिम के रूप में भेज दिए। इसके बाद 28 अगस्त को भी अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कई बार में करीब एक लाख की रकम भेजी गई। मगर भैंस नहीं पहुंची। काफी इंतजार करने के बाद जब उसने आरोपी से मोबाइल फोन पर संपर्क कर रकम वापस मांगी तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि साइबर अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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