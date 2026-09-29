हनीट्रैप: दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराने में आसपा नेता रविता गौतम समेत दो गिरफ्तार, अब तक 14 जा चुके जेल

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दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराकर वसूली करने वाली गैंग में शामिल आजाद समाज पार्टी की नेता रविता गौतम समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के खिलाफ अलग-अलग थानों में 18 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। अब तक आठ महिलाओं समेत 14 आरोपियों को जेल भेजा चुका है।

एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि रविता गौतम उर्फ रविता देवी निवासी गांव खेड़की टप्पा और यूट्यूबर नौशाद निवासी बख्शीवाला को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 12 सितंबर को संजीव कुमार निवासी बेगराजपुर की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।



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आरोप है कि रविता गौतम ने साल 2024 में उसके (संजीव) खिलाफ थाना हल्दौर में मारपीट आदि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें समझौता करने के नाम पर 10 लाख की डिमांड की गई। पुलिस ने आरोप झूठे पाए जाने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

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इसके बाद जुल्फकार उर्फ बब्बू लंगड़ा गैंग के साथ मिलकर उसके खिलाफ अन्य युवतियों से अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज कराए गए थे। जिनकी प्राथमिकी में फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद अदालत में परिवाद दायर कर दिया गया। बता दें कि बब्बू लंगड़ा गैंग का सरगना है। बब्बू लंगड़ा और आठ महिलाओं समेत 14 आरोपियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है।

