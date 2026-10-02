Bijnor News: हाईमास्ट लाइट का कनेक्शन कटा, मंझाड़ी हाईवे चौराहे पर पसरा अंधेरा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:57 PM IST
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मंडावली/नजीबाबाद। हरिद्वार-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम मंझाड़ी चौराहे पर लगी मास्ट लाइट का कनेक्शन काट दिए जाने से रात के समय अंधेरा पसरा रहता है। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।
क्षेत्रीय ग्रामीणों नीरज चौधरी, विपुल कुमार, धीरेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, डॉ. सोमपाल सिंह आदि ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी द्वारा चौराहे पर पथ प्रकाश के लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी रूप से एक किसान के ट्यूबवेल से कनेक्शन लेकर इसे संचालित किया गया था। एक सप्ताह पहले विद्युत विभाग ने कनेक्शन हटा दिया, जिसके बाद से चौराहे पर अंधेरा छाया है। ग्रामीणों ने बताया यहां गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, यहां अक्सर गुलदार सड़क पार करते देखे जाते हैं।
उधर विद्युत घर राजपुर नवादा के जेई अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि लाइट के ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट बना दिया गया है लेकिन एनएचएआई द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया है। शुल्क जमा होने पर ही लाइट शुरू की जाएगी।
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क्षेत्रीय ग्रामीणों नीरज चौधरी, विपुल कुमार, धीरेंद्र सिंह, सत्यपाल सिंह, डॉ. सोमपाल सिंह आदि ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी द्वारा चौराहे पर पथ प्रकाश के लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी रूप से एक किसान के ट्यूबवेल से कनेक्शन लेकर इसे संचालित किया गया था। एक सप्ताह पहले विद्युत विभाग ने कनेक्शन हटा दिया, जिसके बाद से चौराहे पर अंधेरा छाया है। ग्रामीणों ने बताया यहां गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, यहां अक्सर गुलदार सड़क पार करते देखे जाते हैं।
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उधर विद्युत घर राजपुर नवादा के जेई अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि लाइट के ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट बना दिया गया है लेकिन एनएचएआई द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया है। शुल्क जमा होने पर ही लाइट शुरू की जाएगी।
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