Bijnor News: बनखला मस्जिद परिसर में खोदाई में मिला स्लैब, नीचे कुआं होने की संभावना

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बीते आठ सितंबर को लक्खूवाला ग्राम पंचायत के गांव बनखला में मस्जिद के नीचे प्राचीन कुआं होने के संबंध में शिकायत डीएम और एसपी से की गई थी। पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर मामले की जांच की थी। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, जिला अध्यक्ष दीक्षित त्यागी ने मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करने का एलान कर दिया था। इसे देखते हुए बीते मंगलवार को बनखला गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि पाठ का कार्यक्रम प्रशासन की ओर से जांच का आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया था।इससे पहले 18 सितंबर को ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि कुआं दशकों पुराना है और वर्ष 1966 के राजस्व रिकॉर्ड में उसका उल्लेख है। उनका आरोप था कि 2014 में मस्जिद निर्माण के दौरान कुएं को परिसर में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 22 सितंबर को एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार और सीओ राजेश सोलंकी ने पुलिस व राजस्व विभाग की टीम के साथ मस्जिद का निरीक्षण किया। मौके पर खोदाई कराकर जांच कराने की संभावना भी जताई थी। 23 सितंबर की रात्रि मस्जिद कमेटी ने शौचालय और स्नानागार को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। कुएं को मस्जिद परिसर से बाहर करने के लिए दीवार भी तोड़ी गई।शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद परिसर में तोड़े गए शौचालय और बाथरूम के नीचे की खोदाई कराई गई। खोदाई के दौरान करीब तीन फीट गहराई पर सीमेंट का मोटा स्लैब मिला है। माना जा रहा है कि प्राचीन कुएं को इस स्लैब से पाट दिया गया। शिकायतकर्ता अशोक त्यागी ने बताया कि जिस स्थान पर स्लैब मिला है वहीं पर और खोदाई कराई जानी चाहिए। प्राचीन कुआं इसी स्थान पर मिलेगा। उधर, मस्जिद कमेटी के फहीम अहमद ने बताया कि करीब तीन फीट खोदाई में कोई कुआं नहीं मिला है।कुएं की जो शिकायत की गई थी, उसे दूसरे पक्ष ने मान लिया और खुद निर्माण तोड़कर हटा लिया है। दोनों पक्षों में अब सहमति बन चुकी है। अब प्रशासन की ओर से किसी रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं रह गई।प्रिंस कुमार, एसडीएम नगीना